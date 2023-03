Oriana Marzoli ieri ha deciso di confrontarsi con Martina Nasoni al Grande Fratello Vip, forse, nella speranza di poter consolidare ancor meglio il suo rapporto con Daniele Dal Moro, strutturato di incredibili alti e bassi (da parte di lui).

E così, le prime interazioni tra Oriana e Martina sono avvenute in cucina parlando proprio di Daniele: “Lui quando ha i suoi pensieri si chiude nel suo mondo e dorme. Poi quando gli passa torna quello di prima”, ha commentato la Nasoni.

“Io non voglio che questo si fermi qua, voglio che vada oltre fuori perché mi piace veramente questo stronz*”, ha confidato Oriana.

Poi ha aggiunto:

Guarda che dall’inizio quando sono entrata la prima persona era Daniele per me, dopo un po’ ho scherzato con Antonino… questo modo di essere così serio di Daniele a me spaventava perché ero appena uscita da un rapporto.

Io mi divertivo ed ho fatto quella scelta ma non è che mi piaceva perché si vedeva che mi piacevano tutti e due, mi piaceva molto ma pensavo fosse molto serio per quel momento mio. A me lui piace un sacco, in realtà preferirei 3000 volte che non mi piacesse così…