Attilio Romita è un personaggio che piace tantissimo a Sonia Bruganelli, tanto da aver deciso di dargli l’immunità. Ma non può dire lo stesso Oriana Marzoli, dopo l’ennesima battuta volgare nei suoi confronti che ha scatenato grasse risate in studio. Tra relazioni tossiche salvate a C’è posta per te e risate su battute chiaramente maschiliste e misogine, c’è ultimamente qualcosa che non torna in tv.

Oriana replica ad Attilio, Pettinelli interviene

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il GF Vip, Attilio si è lasciato andare ad un nuovo scivolone nei confronti di Oriana in diretta tv. Ad incalzarlo è stata una battuta del conduttore che ha commentato divertito, riferendosi ai flirt di Oriana nella Casa: “O ti guardi attorno e fai l’occhiolino a Romita che mi sembra sul mercato…”.

Romita ha prontamente colto l’assist replicando: “Io sono pronto per un giretto”, scatenando l’applauso dello studio.

A commentare stizzita poco dopo ci ha pensato Anna Pettinelli, intervenuta via social:

Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista Fuori dalla casa.

Terminata la puntata, Oriana non è rimasta in silenzio ma ha voluto replicare alla battuta volgare del giornalista:

Attilio non ti parlo più, Attilio maiale schifoso. È finito qua il nostro rapporto.

Oriana: Attilio hai detto che solo vuoi fare un giretto con me,sei un maiale schifoso nn ti parlo più finché staró dentro questa casa 🔥🔥🔥🔥🔥✈️✈️✈️#gfvip #orianistas #oriele pic.twitter.com/UxkvS9ETND — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) January 10, 2023

“Attilio maiale non parlare più con me,parla alla mia coda”⚰️⚰️ Che regina Oriana che smerda Attilio dopo la pessima frase detta su di lei👑 #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/U7m5l0yDwL — ❤️Erika❤️ (@BiasiErika) January 10, 2023

Brava Oriana che dice schifoso e maiale ad Attilio per quella frase di merda.#INCORVASSI — 🐍⚫Varya nera per caso🖤♎ (@Varya1910) January 10, 2023

SCHIFOSO MAIALE AD ATTILIO RAGA IO LA AMO

#oriele — uunformat 🌙 (@uunformat) January 10, 2023