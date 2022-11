Dopo un nuovo avvicinamento sotto le coperte post puntata del GF Vip tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, conclusosi con un pianto dell’ex parrucchiere, la venezuelana ha iniziato a covare dei dubbi nei confronti della loro conoscenza. Nelle passate ore si è a lungo confidata con la nuova amica Antonella Fiordelisi.

Parlando con Antonella di Antonino, Oriana ha spiegato di vederlo apatico, nonostante gli abbracci del Vippone, che adesso avrebbero perso di emozione:

Sai cosa c’è? Che adesso l’abbraccio neanche lo sento vero, non mi sembra naturale. Prima si, adesso non lo sento vero, Da quando lui mi ha fatto capire di avere questa paura, se mi abbraccia non sento che è un abbraccio vero. Mi piace esteticamente ma non mi prende. Con me ha fatto tanti passi indietro. Se stiamo parlando io, lui e Sarah, neanche mi guarda negli occhi quando parla.