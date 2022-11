Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto sposi. Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, la coppia ha parlato della proposta ed ha pure commentato Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip.

Cecilia e Ignazio commentano Antonino al Grande Fratello Vip

Cosa ne pensa la sorella di Belen del percorso televisivo del suo ex cognato? La risposta è decisamente chiara: “A volte mi verrebbe da chiedergli: “Ma perché dici queste cose?”. Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui”.

Anche Ignazio Moser ha espresso il suo punto di vista:

Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male. Certe volte dici: “Ma che tenero, che bravo ragazzo!”, altre: “Ma dove è stato finora?”.

In merito al GF Vip, Cecilia ha svelato cosa ha pensato la prima volta che ha visto Ignazio nella Casa:

A parte il fatto che era bellissimo, appena l’ho visto mi ha incuriosito. Comunque, mi ha dato subito un senso di leggerezza. In ogni caso mi è scattata una cosa dentro… Con gli altri mi sono sempre lasciata conquistare, con lui provavo una sensazione diversa, contraria, pensavo: “Io lo voglio e farò di tutto per conquistarlo”. Gliel’ho detto: “Tu ti innamorerai di me”. E lui si è innamorato. Vero? Dillo!

Tavassi: Pure Ignazio e Cecilia so carucci

Antonino: Cecilia è proprio buona… La mia mente deviata purtroppo sta pensando anche ad altro#GFvip — Paola. (@Iperborea_) November 16, 2022