Nuova avventura nei reality spagnoli per Oriana Marzoli, che nelle passate ore è ufficialmente sbarcata a Supervivientes, la versione spagnola della nostrana Isola dei Famosi. Se infatti in Italia l’Isola condotta da Ilary Blasi si è fermata per omaggiare la scomparsa di Silvio Berlusconi, in terra iberica è andata regolarmente in scena con tanto di sbarco di Oriana.

Oriana Marzoli a Supervivientes

Oriana Marzoli non è una vera e propria concorrente di Supervivientes, quanto piuttosto un’ospite. Per lei si tratta della terza volta nel reality spagnolo, anche se le precedenti esperienze saranno ricordate soprattutto per la durata molto ridotta.

In passato, l’ex Vippona aveva partecipato come naufraga nel 2014 restando appena una manciata di giorni, salvo poi prendere parte nuovamente tre anni dopo come ‘fantasma del passato’ ma restando appena 12 ore. Questa volta spera di fare decisamente meglio ed i presupposti ci sarebbero tutti!

Intanto a differenza delle volte precedenti la Marzoli si è tuffata dall’elicottero e ad assistere in diretta al tuffo è stato anche il fidanzato Daniele Dal Moro che ha ammirato con estremo orgoglio il momento del lancio.

Di seguito una serie di video, dalla reazione di Daniele al tuffo di Oriana a Supervivientes.