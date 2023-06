Giaele De Donà, intervistata da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” trasmesso da Radio Radio, ha parlato del marito e di Antonino ma ha detto la sua pure sul rapporto d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Giaele ha confessato di vedere l’amica molto coinvolta:

Io la vedo presa e anche parecchio innamorata di Daniele. Mi rendo conto a parte i litigi che possono avere, quando stanno insieme stanno meglio che quando sono separati.

Penso che questo è quello che conta. Lei è stata malissimo, ho cercato di starle vicino. È stata anche a casa mia una sera. Ho cercato di consolarla. Ma anche Daniele è stato male.

Caratteri forti? Sì esatto. Daniele sa esattamente quello che vuole e comunque ha un carattere molto forte. Oriana anche. Comunque non si fa mettere i piedi in testa. Ecco che poi arrivano allo scontro come succedeva anche in Casa.

Poi la vita di coppia nella vita è molto diversa che nel Grande Fratello Vip. Bisogna cercare un po’ un equilibrio e lo stanno trovando ora. Hanno litigato per pochi giorni. Non si sono mai secondo me mollati. Alla fine si sentivano, si cercavano. Adesso hanno fatto pace, stanno bene, sono sereni.