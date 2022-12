Oriana Marzoli non riesce a staccarsi da Antonino Spinalbese. Nonostante lui le rida in faccia e abbia dichiarato il suo interesse nei confronti di Ginevra Lamborghini, la venezuelana torna sempre da lui.

“Ho un ritardo”, Oriana shock al Grande Fratello Vip

Solamente poche ore prima, proprio Oriana aveva “sgamato” Antonino che parlava male di lei alle sue spalle. Dopo aver cercato il confronto (mentre lui le rideva praticamente in faccia) la venezuelana lo ha pregato di non prenderla per “scema”.

Stanotte la Marzoli, mandando alle ortiche il suo essere donna “alfa”, ha massaggiato Antonino facendogli i grattini.

Poi ha confessato a Sarah Altobello di avere un ritardo e la reazione delle mie superstar di Twitter non si è certo fatta attendere.

Sento che Oriana crede di vivere dentro una telenovela argentina, altrimenti non si spiega.

Se Oriana restasse incinta Antonino direbbe che è colpa di Nikita perchè gli tolto il dolcificante che lui usa come anticoncezionale. #gfvip — Nuhyci 🍷🐱 (@NurSobitch) December 2, 2022

Che poi sicuro non è incinta però mi fa troppo ridere tutta questa storia e i meme che stanno uscendo #gfvip pic.twitter.com/Uot4mEl7Ym — lucrezia⁷🐯 (@lu_with_luv) December 2, 2022