Lunedì prossimo prenderà il via la nuova edizione di Pomeriggio 5 totalmente rinnovata: via il gossip e il trash, orario ridotto e solamente due opinionisti riconfermati tra la lunga lista di nomi che per anni hanno bivaccato nei salotti di Barbara d’Urso.

Opinionisti Pomeriggio 5: “Solo in due riconfermati”, ecco chi sono

Quest’anno Pomeriggio 5 aprirà i battenti alle 17.35 e chiuderà alle 18.45. Ufficialmente si parla di un’ora e dieci minuti. Di fatto, togliendo gli amatissimi blocchi pubblicitari di Carmelita, il suo programma durerà 45/50 minuti.

Quando la trasmissione spiccava realmente negli ascolti incominciava addirittura alle 16.50, fate voi. Proprio Barbara d’Urso intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni ha svelato cosa cambierà:

Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie.

Proprio in merito agli opinionisti, il buon Giuseppe Candela via Dagospia svela gli unici due volti confermati:

Pomeriggio 5 revolution. Il programma di Barbara d’Urso, che ha perso la guida di Non è la d’Urso e Domenica Live, si presenterà al pubblico con una nuova veste e durerà, al netto delle pubblicità, poco più di 50 minuti. Rivoluzione anche sul fronte opinionisti: tutti a casa. O meglio solo in due al momento figurano tra i riconfermati, stiamo parlando dell’attrice Eva Grimaldi e della giornalista Annalia Venezia, amica personale della conduttrice.