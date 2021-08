Barbara d’Urso nelle passate ore è ufficialmente tornata nella sua Cologno dopo le lunghe vacanze estive che ha voluto documentare giornalmente su Instagram. Per il momento la conduttrice sarà impegnata solo con la trasmissione Pomeriggio 5 e tra le pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato come sarà la nuova edizione, completamente rinnovata.

Oltre ad avere un orario ridotto rispetto al passato, Pomeriggio 5 sarà completamente nuovo. A spiegare il profondo cambiamento è stata Barbara d’Urso, che si prepara a tornare in video con la tredicesima edizione della trasmissione:

C’è aria di rinnovamento, dunque, come ribadito dalla padrona d casa che ha proseguito tra le pagine del noto settimanale:

Non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie.