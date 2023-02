Con l’ingresso degli ex fidanzati nella Casa del Grande Fratello Vip, sul ritorno di fiamma tra Ivana Mrazova e Luca Onestini puntavano (quasi) tutti. Ed invece, lui ha anche minacciato di contattare gli avvocati e lei ha chiaramente espresso di non voler stare con una persona che si comporta in questo modo.

Secondo Luca Onestini non avrebbe avuto alcuna mancanza nei confronti della sua ex fidanzata. Durante le restrizioni nel Covid, la distanza geografica li ha mantenuti separati e la morte del padre di Ivana ha creato un distacco totale di coppia.

La bellissima modella non si è sentita supportata e, nonostante glielo abbia fatto presente anche nella Casa del GF Vip, Onestini sostiene di non aver avuto alcuna mancanza facendo tutto il possibile per salvare la loro relazione.

Dopo un duro confronto, Onestini si è scusato con la sua ex tra le lacrime comuni:

A me dispiace, ti chiedo scusa se non ti ho dato abbastanza ma ti ho dato tutto quello che potevo. Se non era sufficiente mi dispiace. Ti chiedo scusa ma di più non so cosa avrei potuto fare per te in generale. Ho cercato di essere il meglio che potessi essere e basta.

Pensavo di non averti mai fatto mancare niente da nessun punto di vista, evidentemente no. Però ti ho dato tutto quello che avevo. Solo ti dico che venire a dirmelo qua mi è sembrato fuori luogo, non era neanche il momento però se per te invece si non so cosa dirti.

Per i problemi che avevamo ho sempre cercato di andare avanti e basta. Come ti ho detto nonostante tutto alla fine non ti avrei mai lasciata.