Luca Onestini e Nikita Pelizon hanno un rapporto sempre più complesso. Con l’arrivo della new entry Davide Donadei, la concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad un massaggio che ha visibilmente indispettito il compagno di avventura.

A tal proposito, Onestini si è sfogato con Oriana ma la venezuelana ha cercato di prendere le difese dell’amica (nonostante sia stata ripetutamente interrotta).

“Lei ha detto che non dava affetto agli sconosciuti”, ha affermato Onestini riferendosi al massaggio che Nikita ha fatto a Davide, nonostante sia entrato in Casa da poco tempo.

Ancor prima l’ex tronista ha apostrofato Nikita come una “bigotta” perché non condivideva il suo desiderio di abbracciare tutti a prescindere dalla confidenza.

Oriana, di contro, sostiene che Onestini le abbia sicuramente fatto credere qualcosa di più: “E’ vero che lei si è esposta dicendoti che le piacevi e se tu sai questo… non ti dico più niente perché ti arrabbi subito”.

Prima arrivino i donnacrisi e i gintoxic ad inventare pezzi di conversazione in cui dicono che Oriana dia ragione a Lyca, eccola qui che cerca di dare il suo parere e spiegare il punto di vista di Nikita e lui non la lascia neanche parlare perché non gli sta dando ragione #gfvip pic.twitter.com/CSlNK54798

— ajh (@ajh33316543) December 24, 2022