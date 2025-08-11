Gossip

Olly devasta il ristorante ma spunta la verità: cosa c’è dietro

Filippo 12/08/2025

Cosa c’è dietro l’estremo gesto di Olly

Olly e il “devasto” al ristorante: ecco cosa c’è davvero dietro

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Olly e di alcune foto circolate online che mostrano un tavolo completamente distrutto dopo una cena in un ristorante. Tovaglie sporche di vino, piatti lasciati ovunque, mozziconi di sigarette, pacchetti vuoti e tazzine rovesciate: una scena che ha fatto indignare molti. Ma dietro quell’apparente mancanza di rispetto si nasconde – molto probabilmente – un’idea ben precisa.

Tutto è successo in occasione del 27° compleanno del produttore musicale JVLI, grande amico e collaboratore di Olly. I due hanno lavorato insieme a numerose canzoni di successo, tra cui Balorda Nostalgia e Per Due Come Noi. Durante i festeggiamenti, la tavolata è stata completamente messa a soqquadro, e a documentare il tutto ci hanno pensato gli stessi invitati, condividendo le immagini sui loro profili social.

 

La critica è divisa

L’opinione pubblica si è divisa. Alcuni, come la giornalista Grazia Sambruna su MowMag, hanno criticato duramente l’episodio, definendolo un gesto irrispettoso che non fa onore a chi lo ha compiuto. La Sambruna ha sottolineato come certi atteggiamenti, anche se compiuti da artisti affermati, restano inaccettabili: “Non importa quanto sei famoso, certe cose non si fanno. È una questione di rispetto, di educazione”.

Dall’altra parte, Selvaggia Lucarelli ha difeso Olly e gli altri partecipanti alla festa, ridimensionando la vicenda e ipotizzando che abbiano lasciato una generosa mancia o risarcito il ristorante. “Se non lo hanno fatto, lo faranno. Non esageriamo, ci sono cose più serie per cui indignarsi”, ha scritto su Instagram.

Cosa c’è dietro il devasto: la replica della cover di Depresso Fortunato, una trovata pubblicitaria

Ma cosa c’è davvero dietro quella scena? Secondo alcuni fan e osservatori, il gesto non sarebbe stato fine a sé stesso, bensì legato al lancio del nuovo singolo di Olly, intitolato Depresso Fortunato. La copertina del brano raffigura proprio una tavola lasciata in condizioni simili a quelle viste nelle foto. Insomma, non un semplice eccesso da party, ma una messinscena pensata per ricreare un’immagine “artistica”.

 

 

Resta solo da capire se il ristorante fosse al corrente di tutto, e se il tutto fosse stato effettivamente concordato prima. Se così fosse, la provocazione sarebbe stata almeno condivisa e meno irrispettosa. In ogni caso, l’obiettivo – far parlare del brano – sembra essere stato raggiunto in pieno.

Potrebbe interessarti anche