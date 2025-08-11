Olly devasta il ristorante ma spunta la verità: cosa c’è dietro

Olly e il “devasto” al ristorante: ecco cosa c’è davvero dietro

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Olly e di alcune foto circolate online che mostrano un tavolo completamente distrutto dopo una cena in un ristorante. Tovaglie sporche di vino, piatti lasciati ovunque, mozziconi di sigarette, pacchetti vuoti e tazzine rovesciate: una scena che ha fatto indignare molti. Ma dietro quell’apparente mancanza di rispetto si nasconde – molto probabilmente – un’idea ben precisa.

Tutto è successo in occasione del 27° compleanno del produttore musicale JVLI, grande amico e collaboratore di Olly. I due hanno lavorato insieme a numerose canzoni di successo, tra cui Balorda Nostalgia e Per Due Come Noi. Durante i festeggiamenti, la tavolata è stata completamente messa a soqquadro, e a documentare il tutto ci hanno pensato gli stessi invitati, condividendo le immagini sui loro profili social.

Io ora non dico che Olly sia Ozzy Osbourne, e nemmeno che non ci siano problemi piú gravi a questo mondo, ma non si può nemmeno sdoganare la cafonaggine e la mancanza di rispetto per chi ti fa un servizio solo perché uno ha i soldi. O le pulci si fanno solo a Fedez? #influcirco pic.twitter.com/L2dHL3Zsiz — Jay Sí (@Jes912) August 11, 2025

La critica è divisa

L’opinione pubblica si è divisa. Alcuni, come la giornalista Grazia Sambruna su MowMag, hanno criticato duramente l’episodio, definendolo un gesto irrispettoso che non fa onore a chi lo ha compiuto. La Sambruna ha sottolineato come certi atteggiamenti, anche se compiuti da artisti affermati, restano inaccettabili: “Non importa quanto sei famoso, certe cose non si fanno. È una questione di rispetto, di educazione”.

Dall’altra parte, Selvaggia Lucarelli ha difeso Olly e gli altri partecipanti alla festa, ridimensionando la vicenda e ipotizzando che abbiano lasciato una generosa mancia o risarcito il ristorante. “Se non lo hanno fatto, lo faranno. Non esageriamo, ci sono cose più serie per cui indignarsi”, ha scritto su Instagram.

Cosa c’è dietro il devasto: la replica della cover di Depresso Fortunato, una trovata pubblicitaria

Ma cosa c’è davvero dietro quella scena? Secondo alcuni fan e osservatori, il gesto non sarebbe stato fine a sé stesso, bensì legato al lancio del nuovo singolo di Olly, intitolato Depresso Fortunato. La copertina del brano raffigura proprio una tavola lasciata in condizioni simili a quelle viste nelle foto. Insomma, non un semplice eccesso da party, ma una messinscena pensata per ricreare un’immagine “artistica”.

vabbè stream singolo con copertina più bella di sempre pic.twitter.com/LplURN7OeY — ꩜giuskata depressa (s)fortunata PURA VIDA (@W0RTH3PA1N) August 9, 2025

Niente male questa trovata pubblicitaria di #Olly per pubblicizzare il suo ultimo singolo “Depresso fortunato” (che ha una copertina pressocché identica a questa foto): ci sono cascati (quasi) tutti.#10agosto pic.twitter.com/d96SoIZVfY — AladinoAA+ (@Aladino_Rm) August 10, 2025

Resta solo da capire se il ristorante fosse al corrente di tutto, e se il tutto fosse stato effettivamente concordato prima. Se così fosse, la provocazione sarebbe stata almeno condivisa e meno irrispettosa. In ogni caso, l’obiettivo – far parlare del brano – sembra essere stato raggiunto in pieno.