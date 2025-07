Olly e Belen stanno insieme? Gli avvistamenti e le segnalazioni (VIDEO)

Olly e Belen Rodriguez stanno insieme? Pare essere questo il “gossip dell’estate 2025”. Andiamo a scoprire com’è nato e cos’è successo.

L’estate 2025 ha trovato la sua (possibile) coppia da copertina: Belen Rodriguez e Olly. I due, entrambi single dopo la fine delle loro precedenti relazioni, sono al centro di un vero e proprio caso mediatico che rimbalza tra social, video virali e indiscrezioni dei settimanali di gossip (lei nel frattempo ha causato una lite sotto casa sua ed è intervenuto pure Stefano De Martino, qui per i dettagli).

Tutto è iniziato da una storia Instagram

A far nascere i sospetti su una possibile frequentazione tra la showgirl argentina e il giovane cantante genovese è stata una storia pubblicata da Belen su Instagram. Nel video, la conduttrice si mostrava mentre si truccava, con in sottofondo un brano di Olly, vincitore di Sanremo. Ma ciò che ha attirato l’attenzione non è stato solo il pezzo scelto, quanto il messaggio scritto:

“Non ti offendere, è da giorni che sei il mio sottofondo fisso, non riesco a smettere”.

La risposta di Olly non si è fatta attendere: “Non mi offendo assolutamente”, ha scritto, a cui è seguita una ricondivisione di Belen con tanto di cuore rosso. Da lì, il web ha cominciato a fantasticare su una possibile simpatia nata tra i due.

Il video al concerto di Marracash infiamma i sospetti

Il vero “colpo di scena” è arrivato qualche giorno dopo, durante il concerto di Marracash a San Siro. Un video – diventato virale – li ritrae molto vicini nell’area VIP, intenti a chiacchierare e ridere. Ad alimentare le voci, anche un momento in cui Belen si lascia andare a un breve twerking davanti agli occhi del cantante. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, facendo impennare l’interesse sulla coppia.

tommaso e alberto mi piscio sotto pic.twitter.com/BPzlec8Cy8 — fra (@macheantipatica) June 27, 2025

Olly e Belen stanno insieme? “Tutto già finito, si sono divertiti solo una notte”

In molti, inoltre, hanno raccontato di aver visto Belen nei pressi dell’abitazione milanese di Olly, in una zona residenziale piuttosto appartata scelta da molti artisti per la sua riservatezza. Nella fattispecie, stando a quanto riporta Alessadro Rosica sui social, lui l’avrebbe “ammaliata con le canzoni”. Tra loro, però, ci sarebbe stata solamente un’avventura: “È già finita, era solo il divertimento di una notte d’estate”.

Coppia o flirt estivo? Gli esperti di gossip si dividono

Il silenzio dei diretti interessati non ha fermato le indiscrezioni. Secondo il settimanale Diva e Donna, i due si starebbero ancora vedendo, anche se in modo discreto. C’è chi sostiene che tra loro ci sia più di un’amicizia e che Belen sia rimasta colpita dal carisma e dalla musica di Olly – in particolare dai brani Balorda Nostalgia e Depresso Fortunato.

Altri, invece, ridimensionano il tutto, parlando di una semplice avventura estiva, un flirt nato tra una serata e un palco, destinato a spegnersi come tanti amori di stagione.

Nessuna conferma (per ora), ma il gossip continua

Né Belen né Olly hanno commentato pubblicamente la vicenda. Nessuna foto di coppia, nessun gesto plateale sui social. Ma proprio questo silenzio alimenta ancora di più la curiosità. La verità? Forse la scopriremo nei prossimi giorni… o forse no.