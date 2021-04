Dopo avere scoperto la storia di Olesya Rostova, a Mazara Del Vallo si continua a respirare un clima molto particolare per via del caso di Denise Pipitone che tutti noi conosciamo bene.

Olesya Rostova avrebbe inventato tutto: parla conduttore russo

Durante Domenica Live in onda oggi, è intervenuto il conduttore e produttore di un reality al quale ha preso parte Olesya. “Lo ha fatto per fare pubbliche relazioni, non lasciatevi ingannare, era un’attrice”, aveva detto, “lei mente, ho un sacco di video in cui dice che è disposta fare qualunque cosa per la popolarità”.

Il conduttore Roman ha spiegato:

Non mi interessa in realtà parlare della storia di Olesya, ma quando ho iniziato a inventare questa storia non riuscivo a trattenermi. Il mio è un format di intrattenimento dove si fanno challenge. Queste persone prendono parte a queste sfide e alla fine ogni ragazza fa vedere la sua personalità.

A suo dire Olesya Rostova avrebbe inventato tutto:

Quando ho saputo di quello che stava accadendo ho messo a disposizione il mio materiale per avere chiaro tutto. Lei nel mio show c’è stata ma abbiamo smesso di avere rapporti. Lei diceva sempre che voleva avere della fama. Nel mio show diceva che le sarebbe piaciuto finire in quella trasmissione per avere più fan ed essere famosa. Olesya sta recitando un copione. Ma di quale rapimento stiamo parlando, sono solo balle!

Roman, il conduttore russo, ha dei risentimenti nei confronti di Olesya o è davvero convinto di ciò che dice?

Si parlava di rapporti professionali tra me e lei, quando ho visto che alla trasmissione russa ha detto quelle cose, non potevo stare zitto. Lei mi ha detto che voleva arrivare alla popolarità. Non ho dovuto vendicarmi di nulla.

Secondo Roman, la trasmissione russa era consapevole di tutto ciò o sarebbe complice: