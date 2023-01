Isola dei Famosi 2023: tutto pronto per la nuova edizione condotta, ancora una volta, da Ilary Blasi. A quanto pare, secondo le pagine di Nuovo TV, la produzione starebbe pensando ad un nome bomba da inserire come prossimo inviato in Honduras.

Nuovo inviato Isola dei Famosi 2023: spunta il nome bomba

Il ruolo di inviato di Alvin sarebbe a “rischio” e, proprio in queste settimane, era timidamente spuntato il nominativo di Paolo Ciavarro come suo sostituto ufficiale.

In queste ore la nuova indiscrezione bomba: secondo la rivista di Riccardo Signoretti, pare che Ilary Blasi voglia mandare in Honduras Can Yaman.

Il colpaccio sarebbe epocale ma io sono totalmente Team Ciavarro: e voi? Fateci sapere!

Nel frattempo, per quanto riguarda il cast di concorrenti della prossima edizione, pare che gli autori dell’Isola stiano nuovamente puntando alle coppie, proprio come lo scorso anno.

E così, sempre tra le pagine di Nuovo TV, saltano fuori i nomi di: Alex Belli e Delia Duran, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi, Pamela Prati e Marco Bellavia.

Non si escludono nemmeno Dayane Mello e Alessia Macari.

Cosa ne pensate?

Ricapitolando, ecco i nomi che potrebbero sbarcare all’Isola:

Veronica Cozzani (mamma dei Rodriguez)

Alex Belli e Delia Duran

Dayane Mello e Alessia Macari

Pamela Prati e Marco Bellavia

Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi

Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)