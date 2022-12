Emergono altri possibili nomi pronti a partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 in partenza su Canale 5 subito dopo la fine del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Scopriamo, a seguire, tutte le ultime croccantissime news sul reality show condotto da Ilary Blasi.

Jasmine Carrisi all’Isola dei Famosi 2023? Parla la figlia di Al Bano

A quanto pare Jasmine Carrisi sarebbe stata contattata per partecipare all’Isola dei Famosi, così come ha svelato la diretta interessata tra le pagine di Nuovo TV: “Sono indecisa, perché da un lato mi piacerebbe, ma dall’altro, l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca”.

Sono anni che i reality show corteggiano la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: sarà arrivato il momento giusto? Io spero di vederla in Honduras magari in compagnia della mamma così come aveva già anticipato la rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Concorrenti Isola, ritornano le coppie

All’Isola dei Famosi ritornano le coppie. Questo è ciò che ci anticipa Chi Magazine sull’ultimo numero in edicola da stamattina. A quanto pare “squadra che vince non si cambia”:

Come lo scorso anno: idea che vince non si cambia. All’Isola dei famosi ritornano le coppie. Nella precedente edizione la soluzione di aver scelto i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi o Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro era piaciuta agli autori. E ora che si sono riaperti i casting, stanno cercando nuove coppie e nuove storie da raccontare.

Paolo Ciavarro sostituisce Alvin?

Secondo le croccanti indiscrezioni riportate tra le pagine del settimanale Vero, pare che Mediaset sia pensando anche ad un cambio di inviato, così come riportano gli attenti colleghi de LaNostraTV:

Pare che Mediaset stia pensando seriamente di affidare il ruolo di inviato del reality show vip al compagno di Clizia Incorvaia, il quale è tornato recentemente in prima serata su Canale 5 per fare una sorpresa al gieffino Edoardo Donnamaria: “Negli ultimi tempi sono sempre più insistenti le voci tra i corridoi di Mediaset che lo vorrebbero nel cast de L’Isola dei Famosi… Ciavarro potrebbe prendere il posto di Alvin, storico inviato…”.

Concorrenti Isola dei Famosi, spuntano i primi sette nomi

In base alle indiscrezioni di Nuovo TV, ci sarebbero già i primi sette concorrenti dell’Isola pronti a mettersi gioco in Honduras. I casting del programma si sono aperti da poco e pare che Ilary Blasi voglia Veronica Cozzani nel cast.

Dopo Belen, Cecilia, Jeremias e Gustavo Rodriguez, all’appello manca solamente mamma Veronica: accetterà la proposta?

L’Isola dei Famosi 2023 dovrebbe partire ufficialmente il prossimo 5 aprile. Secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti in Honduras potrebbero esserci anche: Dayane Mello, Luca Di Carlo, Alessia Macari, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi.

Nel frattempo il magazine Vero sgancia un altro nome: Pamela Prati.

Cosa ne pensate?

Ricapitolando, ecco i nomi che potrebbero sbarcare all’Isola: