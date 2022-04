Nuovi ingressi Isola dei Famosi 2022: in arrivo tre naufraghe: ecco chi sono

Nuovi ingressi all’Isola dei Famosi 2022. Secondo ciò che riferisce TVBlog, nel corso del reality show dall’Honduras assisteremo all’arrivo di tre nuove naufraghe.

Nuovi ingressi Isola dei Famosi 2022: in arrivo tre naufraghe

Si parte da una “bona” anzi da una “bona sorte“. Ci perdonerete l’aggettivo un po’ di grana grossa, ma il riferimento è proprio per la “bona sorte” di Avanti un altro, il preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Lei si chiama Fabrizia Santarelli, dalla fine di marzo appunto la bona sorte di Avanti un altro.

E ancora:

Il secondo nome dei possibili nuovi ingressi è quello di Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger. Ventinove anni, bella come la madre, Mercedesz condivide oltre che la bellezza anche la professione di attrice, avendo recitato in vari film, fra cui alcuni proprio con la madre “Gangs of New York” di Martin Scorsese, “Bastardi” di Federico Del Zoppo e “Torno a vivere da solo” di Jerry Calà. Insieme poi sono apparse sul piccolo schermo nel varietà di Barbara D’Urso Pomeriggio 5.

E si conclude:

Il terzo nome in arrivo per l’Isola dei famosi 2022 è quello di Maria Laura De Vitis, una delle Pupe di questa ultima edizione della Pupa e secchione show diretta e condotto da Barbara D’Urso.

Senza polemica alcuna ma, qualcuno può dirmi per quale arcano motivo dobbiamo ritrovarci la ex di Brosio in tutti i reality Mediaset?