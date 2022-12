Nuova settimana, nuova puntata e nuovi concorrenti del GF Vip: stasera 19 dicembre andrà in onda il 24esimo appuntamento all’insegna del reality condotto da Alfonso Signorini in diretta su Canale 5. Cosa dobbiamo aspettarci questa sera? Ecco cosa emerge dalle anticipazioni!

Nuovi concorrenti al GF Vip, sorprese e confronti: spoiler

Anche stasera ci attende una puntata del GF Vip super ricca. Prima di Natale i Vipponi riceveranno un altro regalo: l’ingresso di due nuovi concorrenti. Scopriremo chi saranno i nuovi volti che andranno ad affiancare le ultime new entry rappresentate da Davide Donadei e Nicole Murgia.

Non è tutto: si parlerà ancora una volta di Antonella Fiordelisi e del suo rapporto con Edoardo Donnamaria. Lei avrebbe giurato al fidanzato di non nominare più Antonino, ma la promessa si sta rivelando alquanto ardua.

E poi sorpresa in vista per George Ciupilan, che avrà modo di rivedere la sua ex fidanzata, la tiktoker Samara Tramontana. La loro storia è davvero finita per sempre?

Nel corso della serata inoltre non si faranno attendere i nuovi scontri, come quello con protagonista Attilio Romita contro Wilma Goich e Charlie Gnocchi. Confronto anche tra Oriana e Antonino e tra quest’ultimo e Giaele con Ginevra.

Ovviamente non mancherà il nuovo eliminato: uno tra Giaele De Donà, Attilio Romita, Antonino Spinalbese, Sarah Altobello e Patrizia Rossetti dovrà lasciare per sempre la Casa del GF Vip.