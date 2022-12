Samara Tramontana, ex fidanzata di George Ciupilan e famosa tiktoker, ha parlato molto spesso dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip svelando che sta mostrando solo una piccola parte del suo carattere e della sua solarità.

Samara Tramontana, chi è l’ex fidanzata di George Ciupilan

Durante un intervento a Casa Pipol, ha parlato di George in modo estremamente positivo e affettuoso: “Il suo silenzio è giustificato. Lui è così perché sta in una situazione che non ha mai vissuto, con persone molto più grandi e cattivissime, visto quello che è anche accaduto con Bellavia”.

Secondo Samara Tramonta il suo ex fidanzato sarebbe anche molto attratto da Nikita Pelizon:

Nikita? Secondo me George ci sta soffrendo un po’ per lei. Lui si stava iniziando a prendere mentalmente di lei, poi è arrivato Luca Onestini, poi c’era la questione dell’ex… Ora lei si sfoga con lui su Onestini e George, secondo me, sta soffrendo questa cosa, anche se non lo dice.

La tiktoker ha anche aggiunto:

Mi dispiace per i concorrenti ma credo che George li farà fuori uno ad uno. É indubbio che sia il migliore.

Samara e George si sono frequentati per alcuni mesi e oggi hanno un ottimo rapporto d’amicizia come confermato da lei durante una live su Twich:

Tutt’ora non c’è assolutamente più niente con lui ma zero proprio anzi vi dirò voglio bene a Ciupi, lui vuole bene a me ci rispettiamo infatti ci vedete insieme. Facciamo le live insieme scherziamo e tutto ma non c’è niente però prima non posso negarvi che c’era qualcosa tra noi due. Ora invece siamo amici, ci vogliamo bene, ci portiamo rispetto.

Samara Tramontana e George Ciupilan fanno parte entrambi della Stardust House e lei è fidanzata da quasi un anno con Christian Daloi, tiktoker e creator.

Cos’è la Stardust House

La Stardust House è una villa di 1500 metri quadrati con piscina, palestra e parco, aperta il 4 luglio del 2020 a Briosco, in provincia di Monza, che funziona come una scuola da influencer.

Stardust è stata fondata nel maggio del 2020 a Roma (ma ha una sede anche a Milano) da Simone Giacomini insieme con Fabrizio Ferraguzzo, Alan Tonetti, Antonino Maira ed Ettore Dore: a fronte di un investimento iniziale di 100mila euro, ne ha fatturati 1,5 milioni nel primo anno.