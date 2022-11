George Ciupilan è uno dei concorrenti più amati di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane tiktoker è entrato nella Casa più spiata d’Italia portandosi dietro la sua difficile storia personale, specie per quanto riguarda la sua vita in Romania e il rapporto con suo padre.

“Io vengo da Husi. L’ultima volta ci sono stato a 17 anni per 3 ore. Mia madre vive qui, sono figlio unico. Tutti i familiari, quello che c’è, sono in Romania” ha raccontato George Ciupilan al Grande Fratello Vip.

E per quanto riguarda il padre, il giovane creator ha aggiunto:

Tra le pagine del settimanale Chi, prima di entrare al GF Vip, George aveva già parlato del suo rapporto con il padre:

Era sbucata all’improvviso. Io sapevo che lei era in Italia, che aveva un nuovo compagno e che faceva la badante ad Arenzano. Non avevo altre notizie. Quella sera è riapparsa, come dicevo, e mi ha portato fuori. Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva la mia foto per il passaporto. Finito il giro siamo saliti su un van e ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia. Alla dogana ci hanno fermato perché mancava la firma di mio padre per il mio espatrio. Davanti alle preghiere di mia madre, però, ci hanno fatti passare.