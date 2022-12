Sonia Bruganelli assente al GF Vip per 4 puntate: ex Vippona prende il suo posto? La replica

Arrivano le festività natalizie, e per Sonia Bruganelli non c’è GF Vip che tenga: le prossime giornate le trascorrerà lontane della tv ed in famiglia. Proprio per tale ragione l’opinionista ed amica di Alfonso Signorini mancherà per quattro appuntamenti del programma di Canale 5.

Sonia Bruganelli assente al GF Vip: non sarà Adriana Volpe a sostituirla

Se lo scorso anno Sonia Bruganelli era stata sostituita da Laura Freddi, quest’anno chi prenderà il suo posto? Ad oggi sono stati avanzati vari nomi, da Giulia Salemi, attuale “bastarda con il tablet”, a Elenoire Ferruzzi.

Solo rumors, sia chiaro. Alle varie indiscrezioni nelle ultime ore è spuntato anche un altro nome, quello di Adriana Volpe, ex Vippona ed ex opinionista del GF Vip. A svelare l’ipotesi è stato ThePipol Tv:

Adriana Volpe, dalle sue Instagram stories si mostra sorridente a Cortina ad un evento, in compagnia del conduttore del GFVip Alfonso Signorini e Alex Belli. Come risaputo, la Volpe e Belli durante la scorsa edizione del reality, hanno avuto diversi scontri; pare però che i due, oggi, abbiano chiarito e il selfie che li ritrae sorridenti e felici sembra confermarlo. Nel frattempo Sonia Bruganelli, lascerà per quattro puntate la poltrona da opinionista al GFvip. Sarà proprio la Volpe a sostituirla?

A replicare è stata la diretta interessata che ha stroncato sul nascere l’ipotesi:

Non sostituisco nessuno, come già detto quando andai ospite al Gf.

Chi prenderà quindi il posto della Bruganelli sedendo al fianco di Orietta Berti?