Non sono una signora, dopo numerosi slittamenti, ha visto “la luce” giovedì 29 giugno sulla seconda rete di Casa Rai. 5 celebrità del mondo dello spettacolo, resi irriconoscibili da un team di esperti in make-up e styling, si sfideranno nei panni di splendide Drag Queen.

Non sono una signora, una Drag Queen spoilera tutto su Instagram

Chi si nasconde dietro le performance? Dopo Rocco Siffredi eliminato per primo, gli amici di Twitter hanno pescato un altro nome: Lorenzo Amoruso.

L’ex di Manila Nazzaro ha spoilerato la sua presenza su Instagram.

Gigliola Yard è Lorenzo Amoruso: si è auto-spoilerato su Instagram. Genio! #nonsonounasignora pic.twitter.com/KMYAXiXVCX — GigiGx (@GigiGx) June 29, 2023

Lorenzo Amoruso è Gigliola Yard ed ha spoilerato tutto su Instagram AIUTO STO MORENDO 😭 #nonsonounasignora pic.twitter.com/WcfL7OxF0t — Mario 🎬📺 (@Mariolino_22) June 29, 2023

Tutti i nomi: spoiler

Tuttavia, i nomi dei protagonisti dietro le iconiche Drag Queen erano già stati spoilerati da TVBlog e si tratta di: Andreas Muller, Sergio Muniz, Lorenzo Amouroso, Rocco Siffredi e Patrizio Rispo.

Il meccanismo del format

Dal 29 giugno, ogni giovedì alle 21.15 su Rai 2, arriva “Non sono una signora” – adattamento italiano del format “Make Up Your Mind”, prodotto in collaborazione con Fremantle – che vedrà protagonisti, in ciascuna puntata, 5 celebrità del mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, dello sport e della cultura.

Resi irriconoscibili da un team di esperti in make-up e styling, i concorrenti si metteranno in gioco e si sfideranno, per una sera, nei panni di splendide Drag Queen, sottoponendosi a un training con esperti del settore e Drag Queen professioniste.

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio scoperta dell’arte e della cultura Drag, una conduttrice d’eccezione, Alba Parietti, affiancata in studio da Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini, e Cristina D’Avena, che costituiranno il “panel vip” di “Non sono una signora”.

A loro il compito di indovinare l’identità dei personaggi famosi, che si celano dietro il travestimento Drag al termine di ogni performance.

In ogni puntata, i 5 personaggi “misteriosi” si sfideranno in una gara a eliminazione, che prevede delle performance nelle discipline più iconiche del mondo Drag come il catwalk, ovvero una sfilata in passerella con accompagnamento musicale, il ballo in stile vogueing, che consiste nell’imitare le pose plastiche dei modelli che appaiono nelle sfilate, simboleggiate dalle copertine del noto magazine “Vogue”, da cui la danza prende il nome; e infine, la sfida di canto in lipsync.

Il pubblico da casa e il “panel vip” in studio dovranno stare allerta perché gli indizi sull’identità dei concorrenti possono nascondersi ovunque.

A giudicare invece le performance dei concorrenti, e a stabilire chi per ogni sfida dovrà abbandonare il programma, sarà una giuria di Drag professioniste composta da Elecktra Bionic, vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia e specialista in beauty queen e performances; Vanessa Van Cartier, Drag italo-belga vincitrice del prestigioso titolo di “Miss Continental”, star di “Make Up Your Mind” Olanda ed esperta di lipsync, e Maruska Starr, cantante Drag Queen da oltre 10 anni.

La Drag vincitrice di ogni puntata verrà premiata, ma la sua identità resterà misteriosa e andrà, direttamente, alla spettacolare finale dove Alba Parietti incoronerà la vincitrice della prima edizione di “Non sono una signora”, mentre alle altre non resterà che svelarsi e raccontare al pubblico il proprio percorso di trasformazione.