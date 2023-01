Il caso “noce moscata” ad Amici 22 ci ha tenuto con il fiato sospeso per una settimana. Dopo il Capodanno “folle” della scuola, con tanto di provvedimenti disciplinari ed eliminazioni, l’argomento è sbarcato pure nella Casa del Grande Fratello Vip.

Durante il gioco “vero o falso” al Grande Fratello Vip, una domanda ha riguardato proprio il Capodanno di Amici con riferimento alla famosa noce moscata che i ragazzi del talent avrebbero sciolto e bevuto nel succo.

“Dopo Capodanno, caro Davide, gli italiani scoprono le proprietà allucinogene della noce moscata. Vero o falso?”, ha chiesto Donnamaria a Davide.

“Falso!”, ha risposto Donadei.

E invece…

Ecco il VIDEO.

MI SENTO MALE LA DOMANDA SULLA NOCE MOSCATA IN RIFERIMENTO AD AMICI💀⚰️ #GFvip #GfGameNight #incorvassi

Lo stesso canale ha rifiutato di dire cosa fosse successo per tutelare i ragazzi e i telespettatori per poi parlarne in un altro programma ancora più seguito dai ragazzini…🙄🔫 #Amici22 #gfvip

— Anna🇮🇹 (@00fuksgiv1n) January 19, 2023