Luca Onestini e Nikita Pelizon stanno continuando a conoscersi nella Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante non sia ancora successo nulla tra di loro, l’interesse reciproco sembra evidente.

Durante una chiacchierata face to face, Luca Onestini ha svelato a Nikita Pelizon di aver “rimproverato” Antonella Fiordelisi per la scarsa solidarietà femminile che sembra nutrire nei confronti delle altre concorrenti.

Onestini ha anche preso le difese di Nikita, mettendo in evidenza la veridicità delle sue intenzioni:

Tu, all’inizio eri contesa da tutti, se volevi la ship l’avresti fatta da prima. Adesso non c’è nulla tra noi ma ci troviamo bene e non c’è assolutamente questo. Ma se ci fosse stata questa cosa ci si sarebbe comportati in maniera diversa gettandosi l’uno tra le braccia dell’altra creando altre situazioni.

Aggiungo che potevi prenderti anche altre persone, le ho detto. Ma non è successo… quindi non la vedo così.

Poi le ho anche detto che non capisco perché, nonostante sia stata messa in dubbio un sacco di volte e criticata perché le hanno detto che non è vera, dovrebbe avere più sensibilità di tutti gli altri ed invece ci attacchi che non siamo veri ancor prima che sia successo qualcosa? Allora poi non si può lamentare se la criticano.