Lite tra Patrizia e Wilma, nervi tesi al GF Vip: “Non è giornata… cazz*!”, la Rossetti si sfoga in modo particolare – VIDEO

Impazzano i nervi tesi nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta di ieri sera, Patrizia Rossetti e Wilma Goich potrebbero essere ai ferri corti. Dopo avere riconosciuto la pessima figura fatta in puntata, le due concorrenti over non riescono a trovare un punto di contatto.

“Hai un problema con me?”, ha chiesto Patrizia a Wilma: “Non ce l’ho con nessuno, ce l’ho con me” la risposta stizzita della cantante. “Non ho voglia di parlarne, non è giornata… cazz*!”, ha urlato la Goich.

La Rossetti, con un diavolo per capello ha ribattuto lasciando la cucina:

Va bene ok, scusami eh… grazie Wilma, ma minchi*! Ieri sera non avevo serata ma mi sono sforzata, dai bell’egoismo, grazie!

Patrizia, da sola in cortile, si è sfogata in maniera particolare facendo il verso alla Goich:

Una parola gentile no eh? L’abbiamo fatta in due la ca**ata. Bel sostegno da parte delle amiche, complimenti. Adesso lei fa la vittima e vuole andare a parlare con Micol. Cosa le vai a dire dopo quello che lei detto? Lei soffre di solitudine, e certo io invece sono felicissima.