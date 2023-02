Nikita Pelizon, in questi giorni, sta soffrendo particolarmente questa situazione di isolamento che si è venuta a creare nella Casa del Grande Fratello Vip per via degli schieramenti che si sono formati in queste settimane.

Nikita piange al GF Vip: “Ecco tutte le cose che mi fanno stare male”

Proprio ieri, durante la festa di compleanno di Antonino Spinalbese, Nikita ha avuto modo di confrontarsi con Attilio e Davide e poi è andata in camera a piangere coperta da un asciugamano per non farsi vedere.

Non è difficile empatizzare con Nikita.

La concorrente del GF Vip, infatti, di certo non piange per la mancata storia con Onestini ma ciò che la fa stare male è tutto il contorno che si è creato in Casa.

Del resto, Nikita in più di una occasione ha cercato di riappacificarsi con Onestini trovando, da parte del ragazzo dall’umore alto tutta la vita, solamente un muro di incomprensione ed astio (ogni occasione è buona per parlare alla sue spalle).

In più, i video con i messaggi in codice sulla pancia (in sauna), le tiratine di capelli, gli avvicinamenti al muro con tanto di mani al collo, ci sono e sono stati evidenziati da più persone online (ma di questo, chissà perché, parlano solamente in pochi).

Nelle clip non si parla certo di violenza fisica (purtroppo questo concetto sembra sfuggirvi) ma si vogliono solamente evidenziare gli atteggiamenti ambigui di Onestini che, invece, fa finta di non averla mai illusa.

Non ci dimentichiamo quando in quarantena le chiedeva se avesse sentito la sua mancanza tanto da fare intendere di averla pensata riaprendo un “varco”.

Se vi piace vedere una ragazza che fa la vittima per un “palo” fate pure. La realtà dei fatti è decisamente un’altra: Nikita sta male per la situazione in generale (con Onestini vorrebbe risolvere in amicizia, per stare bene in quel contesto), non di certo per una relazione mancata.

Ecco il discorso che ha fatto Nikita a Davide:

A me fanno star male diverse cose. Il fatto che lui abbia pensato a questa cosa della vittima, il fatto che lui abbia creato un casino in casa e si sia creato una divisione simile. Il fatto che poi, dopo che ha visto dopo che ho fatto il messaggio a te, ha iniziato a scherzare più pesantemente con Oriana, il fatto che le tipe gli ballano addosso, il fatto che non ci parliamo. Il fatto che a sua madre ha detto che non gliene frega una minchi* quando il giorno dopo abbiamo parlato per due ore. Sono tante cose…

“Diverse cose”, “Tante cose”, e non “il palo” di Onestini: si chiama comprensione del testo.