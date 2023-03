Nikita parla di Onestini al GF Vip: Ivana le lancia un dardo infuocato

Ivana Mrazova ha lanciato una bella frecciatina nei confronti di Nikita Pelizon. Proprio la modella, confrontandosi con Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, ha parlato nuovamente degli atteggiamenti di Luca Onestini.

Stavo pensando alla storia di Luca. Avvicinamento tra noi? Zero… se mi piace ancora? No, c’è tanta attrazione fisica, c’è il ricordo di quando stavamo bene, al contempo ha sempre pensato alla sua immagine anziché ai suoi comportamenti che non erano in linea con le sue parole.

Io i miei passi li ho fatti, lui ha reagito sempre in un determinato modo. Mi ha ferita molto quando arrivò sua madre sinceramente… perché il giorno prima avevamo parlato due ore e mezza, il giorno dopo rispondi così? No!

Mi ha sbigottito quando è arrivato Matteo e tirava quelle provocazioni sul: “Dov’è il tuo maschio Alfa?”. Sì perché dico che senso ha? Mi ha sbigottito quando in puntata fecero vedere il post dedicato a me, fece notare ad Ivana le visualizzazioni di quel post. Dico perché dai tante attenzioni alla mia persona? Non comprendo.

Ha degli atteggiamenti che non capisco. Giorni fa stavo uscendo dalla sauna e guardavo nella sua direzione e mi ha guardato e sorriso…