Dopo un mese passato nella Casa del Grande Fratello Vip, Martina Nasoni è tornata online ed ha fatto alcune storie su Instagram (che troverete in chiusura del nostro articolo) prendendo posizione sul suo futuro rapporto nei confronti di Daniele Dal Moro.

Ci tenevo a fare queste storie per ringraziarvi per il supporto. Ci saranno sempre momenti alti e bassi nella vita, in generale, devo essere sincera, sono felice del percorso che ho fatto. Ed è stato nuovamente bellissimo vivere dei giorni là dentro.

E’ stata più tosta della prima ma sono grata di averlo fatto, soprattutto per le persone che ho incontrato e non vedo l’ora di rivedere. Per il momento non mi sento di fare nomi ma per non influenzare nulla perché il GF Vip non è terminato.