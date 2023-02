Nikita ancora sotto accusa, questa volta da parte di una ex Vippona la quale non ha mai nutrito una grande simpatia nei suoi confronti. Si tratta di Cristina Quaranta, che sostiene di essere stata eliminata proprio per ‘colpa’ di Nikita (ma nella realtà è stata eliminata per volere del pubblico da casa).

Nikita, l’accusa shock di Cristina Quaranta

Nei giorni scorsi sono state tirate in ballo vecchie frasi (discutibili) di Nikita sul Covid, pronunciate in un video Youtube nel quale la Vippona avanzava dei dubbi sul virus che ha seminato morti in tutto il mondo.

La notizia ha fatto il giro dei social (ma in realtà il video in questione è sempre stato sul suo canale Youtube dal giorno della pubblicazione, circa tre anni) scatenando la polemica.

Le frasi del passato dette da Nikita sono state riprese anche dalla pagina social The Pipol e sotto il post in questione è giunto il commento di Cristina Quaranta che si è scagliata contro la Vippona con una accusa molto grave:

È la stessa che mi ha detto che mio fratello è morto di tumore al cervello perché non aveva un angelo a proteggerlo mentre invece la mamma di Luca Salatino per la stessa malattia si era salvata! Da lì il mio sfogo in diretta che mi è costata l’eliminazione!

Si tratta della verità? Se così fosse si tratterebbe obiettivamente di una brutta uscita, ma credo comunque che la Quaranta sia stata eliminata per ben altri motivi.