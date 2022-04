La Pupa e il Secchione Show, nuovo appuntamento nella prima serata di oggi, martedì 5 aprile 2022,su Italia 1 con Barbara d’Urso. Se l’annunciata presenza di Alex Belli nei panni di “Pupo per una sera” sarà la maggiore attrattiva della puntata, tanti saranno i momenti degni di nota.

La Pupa e il Secchione Show: amore e possibili ritorni

Tanti i confronti attesi nella prima serata di oggi 5 aprile durante La Pupa e il Secchione Show. Scopriremo intanto chi saranno le due coppie tra le quali è scoppiato un bacio in Villa. Ma è solo l’inizio!

Pare infatti che tra Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis sia scattata una bella sintonia così come tra Denis Dosio e le due pupe, Emy Buono e Nicole Di Mario.

Questa sera, secondo le anticipazioni, scopriremo anche il motivo per il quale Flavia Vento ha deciso di abbandonare il programma. L’esperta di abbandoni di reality aveva parlato di motivi personali gravi ma senza aggiungere ulteriori dettagli che potrebbero invece essere svelati questa sera.

L’eliminata della scorsa settimana Vera Miales ha chiesto al programma di dare una seconda possibilità al suo secchione Nicolò Scalfi e di tenerlo in gara. Secondo la pupa, il campioncino di Caduta Libera con cui era in coppia è stato penalizzato dalla polemica sorta in studio per la sua storia d’amore con il giornalista Amedeo Goria.

L’ultima parola toccherà ai tre giurati che saranno chiamati a valutare la richiesta, anche alla luce di un appello della mamma di Scalfi.