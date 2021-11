“Il tuo interesse non è forte!”, Nicola “stanco” di Miriana? Lei in crisi dopo una domanda

Miriana Trevisan ha ricevuto una domanda in social room che l’ha fatta entrare in crisi: se Nicola Pisu uscisse dal Grande Fratello Vip vorrebbe che la aspettasse fuori? Questo interrogativo le ha creato enorme agitazione.

Miriana e Nicola litigano al GF Vip: agitazione e passi indietro

Miriana si è inizialmente confidata con Gianmaria, svelando di sentire Nicola più distante del solito. Successivamente Pisu li ha raggiunti ed i due si sono messi a discutere sul loro rapporto.

La Trevisan si è notevolmente agitata, svelando che, finchè saranno qui dentro la Casa del GF Vip, le cose tra di loro non cambieranno per nulla. Nicola pare aver accettato questa condizione ma Miriana ha comunque fatto i “capricci”.

Miriana, infatti, sembra non accontentarsi della vicinanza di Nicola ma nemmeno della sua assenza. I due, quindi, non hanno trovato un punto di incontro: come finirà?

Per assurdo credo che sarà Nicola a stancarsi di questa storia…

Miriana “Non mi stai venendo vicino, non mi dai la mano”

Nicola “Ma non è che devo venire sempre io. Non lo fare. Si vede che il tuo interesse non è forte.”#gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/5tvOP5XXMt — Stella McCartney (@StellaMc82) November 3, 2021