Nicola Pisu poco alla volta avrebbe mollato la presa con Miriana Trevisan dopo il serratissimo corteggiamento nella Casa del Grande Fratello Vip. da quando l’ex ragazza di Non è la Rai ha messo dei chiari paletti, Nicola avrebbe iniziato ad allontanarsi gradualmente. Ma cosa ne pesa davvero Patrizia Mirigliani, mamma di Pisu?

Mentre ha sbottato sui social per l’atteggiamento di Alex Belli e Manila Nazzaro, Patrizia Mirigliani ha rilasciato una intervista al settimanale NuovoTv alla quale ha espresso il suo punto di vista su Miriana Trevisan asserendo:

Secondo me Miriana non è la donna giusta per mio figlio Nicola. Non li vedo in sintonia, ma non ho nulla contro di lei.