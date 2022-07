Nick Luciani è stato uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Dopo aver iniziato la sua avventura con il compagno di band, Silvano Michetti de I Cugini di Campagna, poi squalificato dopo aver messo piede in Honduras per via di una bestemmia, Nick ha proseguito imperterrito giungendo in finale e conquistando il sesto posto.

Nick Luciani contro Nicolas Vaporidis, deluso da Edoardo Tavassi all’Isola

Da poche ore Nick Luciani ha fatto ritorno in Italia ed ha concesso una intervista a Fanpage.it. Il cantante ha ammesso di aver perso diversi chili, “almeno 20”.

L’inizio dell’avventura per Nick non è stata semplicissima tra mosquitos – “abbiamo avuto una media di 100-150 pizzichi di mosquito al giorno” – e l’uscita di scena di Silvano che lo ha spiazzato. In un primo momento inoltre il cantante ha ammesso di non aver legato molto con gli altri naufraghi ma poi le cose sono andate via via meglio. Non con tutti però è riuscito a legare:

Sono rimasto male da situazioni con alcuni personaggi in particolare. Questo Nicolas, soprattutto…

Il riferimento è stato al vincitore dell’Isola dei Famosi:

Ha avuto per tutto il tempo questo atteggiamento da capetto, non mi è mai piaciuto. Ci siamo chiariti, ma non c’è mai stata sintonia.

A suo dire avrebbe vinto solo perché avrebbe “lavorato di strategia”, o meglio, “ha saputo giocare di ruolo”. Ma non è stata la sua unica delusione:

Ora che ci penso non m’è piaciuto nemmeno Edoardo Tavassi, mi spiace perché eravamo amici solo che poi ha parlato male di me alla fine. Non l’ho capito il suo atteggiamento.

Tra i concorrenti con i quali ha legato maggiormente ha citato Marco Cucolo, Licia Nunez, Lory Del Santo e Gennaro. mentre tra i finalisti ha ammesso che a suo dire avrebbe meritato di più Carmen: “Magari meritava lei il secondo posto e non Luca”, ha commentato.

Nonostante tutto l’ex finalista dell’Isola si è detto orgoglioso di se stesso:

Il vero naufrago sono stato io. Io ho pescato, ho fatto il fuoco, ho costruito le cose. Ho fatto il naufrago di sana pianta, dalla A alla Z. Non andavo dietro alle stupidaggini, non litigavo per i pezzi di cocco o per il riso. Lo ricordavo sempre a tutti che lì dovevamo essere un esempio per chi c’era a casa. E a parte me, io veri naufraghi non ne ho visti.

Infine al resto dei Cugini di Campagna non se l’è sentita di consigliare l’Isola:

Ma guarda è molto difficile, non so se riuscirebbero a resistere cento giorni. Probabilmente, un Grande Fratello sarebbe molto meglio, sicuramente più comodo.