Nego do Borel ormai da settimane è sulla bocca di tutti. Il cantante brasiliano è stato squalificato dalla Fazenda per avere avuto un rapporto sessuale non consenziente con Dayane Mello, ex protagonista del Grande Fratello Vip 5.

Nego do Borel è stato ritrovato dopo l’abuso a Dayane Mello

In questi giorni la madre ne aveva denunciato la scomparsa fino al successivo ritrovamento in un hotel insieme ad altre due donne.

Il rapper è stato ritrovato ieri in un hotel al nord di Rio de Janeiro. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe dichiarato di aver preso delle pillole per addormentarsi perdendo, in questo modo, la cognizione del tempo tanto da fare ipotizzare un possibile suicidio.

Ecco cosa sarebbe successo dopo il ritrovamento così come svela FanPage:

Stando a quanto riporta la stampa brasiliana, dopo ore di ricerche la polizia lo ha scovato in un motel nella zona nord di Rio de Janeiro, dove è stato sottoposto ad un interrogatorio, in cui ha dichiarato di aver lasciato la sua abitazione nella mattinata di lunedì 4 ottobre, senza dichiarare dove sarebbe andato, sebbene l’idea fosse semplicemente quella di raggiungere degli amici. Sfinito e stanco emotivamente, però, il cantante pare abbia deciso di non dar adito al suo piano e, infatti, si è rifugiato nel motel in cui è stato trovato, dichiarando di aver ingerito ben quattro pillole di sonnifero per provare a dormire, senza rendersi conto del fatto che, intanto, erano passate ore dal suo allontanamento, che avevano destato preoccupazione soprattutto nei suoi familiari.

La sorella smentisce lo stupro

La sorella di Nego do Borel, Raiana Gomes, raggiunta dalla testata brasiliana G1, ha parlato del potenziale stupro discolpando il fratello: