Caso Dayane Mello a Le Iene, stupro alla Fazenda: Nego Do Borel è scomparso, lo cerca la polizia brasiliana

Il caso di Dayane Mello ed il presunto stupro nel reality A Fazenda da parte di Nego Do Borel, cantante squalificato dal programma Brasiliano, approda questa sera nella prima puntata de Le Iene. L’inviata Roberta Rei nei giorni scorsi è volata in Brasile dove ha tentato di contattare la produzione del reality. Ci sarà riuscita?

Le Iene affrontano il caso di Dayane Mello

Dalle immagini postate dalla iena Roberta Rei che sostiene la causa #FreeDayane, al momento il reality A Fazenda al quale Dayane Mello partecipa sarebbe super blindatissimo e senza alcuna possibilità di poter avere contatti con l’esterno. Il servizio dovrebbe andare in onda nella prima puntata di oggi e si pone la finalità di raccontare la verità su un caso delicato, controverso e dalle mille sfaccettature.

Nel frattempo, come riporta il portale DireGiovani.it, nel caso sarebbe emerso un nuovo colpo di scena con la recente scomparsa di Nego Do Borel, ex concorrente de A Fazenda accusato di molestie e presunto stupro a scapito di Dayane Mello.

L’uomo avrebbe fatto perdere le tracce e la madre Roseli Viana, nella sera dello scorso lunedì si sarebbe recata presso un dipartimento di polizia di Rio de Janeiro, preoccupata per lo stato di salute dell’uomo. Secondo quanto emerso, pare che il figlio fosse depresso ed avrebbe chiamato alcuni amici ipotizzando un “ultimo saluto” prima della sparizione. Tuttavia sarebbero emerse in queste ore ulteriori segnalazioni di Nego a Itacuruçá, sul litorale di Rio.

Dayane Mello ed il caso choc alla Fazenza

Protagonista del reality brasiliano A Fazenda, Dayane Mello sarebbe stata vittima di reiterate molestie e perfino di uno stupro da parte del concorrente Nego Do Borel avvenuti a favor di telecamera e mentre l’ex gieffina era in uno stato di alterazione causata dall’alcol.

La notte del 24 settembre scorso, dopo una festa a base di alcol, Dayane Mello è finita nel letto di Nego Do Borel. Qui si sarebbe consumato uno stupro ma la donna sarebbe ignara di tutto e non ricorderebbe nulla per effetto dell’alcol.

Dopo aver visionato le immagini di quanto accaduto e dopo il grande clamore social soprattutto da parte dell’Italia Record Tv ha deciso di squalificare Nego Do Borel.

Dayane continua a restare all’interno del reality senza che nessuno, nel frattempo l’abbia messa al corrente di quanto accaduto e soprattutto senza alcun supporto psicologico. Come spiegazione per l’espulsione di Nego, solo la violazione del regolamento del reality.

Una volta uscito l’uomo si è difeso respingendo le accuse a suo carico relative a presunti casi di violenza domestica precedenti alla sua partecipazione al reality. Parlando poi di quanto accaduto con Dayane è arrivato persino a parlare di una storia tra loro due minacciando il suicidio. Oggi, proprio nel giorno della messa in onda del servizio a Le Iene, arriva la notizia della sua scomparsa.