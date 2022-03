Tutti contro Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro Iannoni. Con il ritorno del maltempo anche l’umore è cambiato a Playa Accoppiada. La gran parte dei naufraghi se la sarebbe presa con la coppia di madre e figlio, rei, a loro dire, di aver occupato un posto eccessivo in capanna non permettendo a tutti di restare all’asciutto.

Laura Maddaloni e Jeremias Rodriguez, in particolare, sono stati coloro che hanno avuto maggiormente da ridire nei confronti della coppia. Anche Estefania ha criticato aspramente l’atteggiamento di Carmen e del figlio Alessandro, tacciandoli di non avere sufficiente spirito di gruppo. Il ragazzo ha commentato:

Anche Carmen ha addirittura spiegato di aver avuto paura della sfuriata di Laura Maddaloni:

Io di queste persone incomincio ad avere paura perché hanno un atteggiamento che non mi aspettavo. Si è alzata come una furia! C’è anche delicatezza… E, poi, sempre contro Alessandro. Ormai ci abbiamo fatto il callo.

Alessandro si sarebbe dato una spiegazione rispetto al cambio di atteggiamento nei loro confronti:

In capanna, Jeremias ha sbottato contro la coppia:

Non vi vogliamo più. Egoisti che non siete altro, egoisti! Vi manca un po’ di Sud America per imparare a vivere un po’ insieme.

Parole che hanno stizzito ulteriormente la Di Pietro:

Su quest’Isola non vi vogliamo. E chi cavolo sei tu per dirmi una cosa del genere. Ma che è tua l’Isola? Te la sei comprata? Come ci sei tu sull’Isola, ci sono anche io. Qualcuno avesse detto, poi, che non è vero. Questo mi ha dato di un fastidio enorme. Vuol dire che sono tutti contro me ed Alessandro.