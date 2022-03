A pochi giorni dal loro sbarco, come spesso accade, il maltempo ha fatto irruzione all’Isola dei Famosi e questo ha portato la produzione del reality a mettere in sicurezza i naufraghi per via della tempesta di pioggia che si è scatenata all’improvviso, così come rivelato da Alvin.

Isola dei Famosi, a rischio la nuova puntata per colpa del maltempo?

La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, quindi piove e a Cayo dove ci sono gli atolli, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole è ancora peggio la situazione. Quindi abbiamo messo i naufraghi in sicurezza quindi è tutto a posto, volevo comunicarvelo. Stanno bene e adesso attendiamo che migliori il tempo.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 sono stati evacuati dall’atollo dove si trovavano a causa delle avverse condizioni meteo, ma qual è l’attuale situazione in Honduras?

Lo stesso Alvin ha pubblicato una serie di Stories con ulteriori aggiornamenti sulle condizioni meteo del posto:

Ieri vi ho detto che son stati tre giorni difficili perché c’è stato un nubifragio e purtroppo il Cayo era proprio nell’occhio di questo ciclone, quindi per questioni di sicurezza abbiamo dovuto portare i naufraghi al sicuro. La notizia bella è che è ufficiale, i naufragi sono tornati in Playa, quindi è ripartito il reality dalle playe. Ma domani dovrebbe essere bello.

La puntata di stasera, quindi, andrà regolarmente in onda.