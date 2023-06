Corinne Clery prima della sua eliminazione dall’Isola dei Famosi, ha regalato un retroscena dietro l’altro. Tra gli ultimi? Una richiesta che le avrebbe fatto Marco Mazzoli sulle nomination.

Naufraga “smaschera” Marco Mazzoli: “Ecco cosa voleva”

“Se è per questo anche io ti ho nominato e lo sai benissimo. – ha affermato Corinne come riportano i colleghi di Biccy.it – Io ti ho nominato quando me l’hai chiesto. Sì ti ho fatto un favore quando mi hai detto di nominarti”.

L’attrice francese ha aggiunto:

Infatti l’ho fatto perché me l’hai chiesto. Io sono felice e serena, se rimango sono contenta e se vado è uguale. Ho fatto un bel percorso e non mi recrimino nulla. La mia qui è stata proprio una bella esperienza. Qualsiasi cosa succeda a me va bene e la accetterò volentieri.

Mazzoli, spiazzato dalle parole della sua compagna d’avventura, ha rimandato le “accuse” al mittente ma Corinne ha aggiunto:

Se tu dici che per te è stata una rottura perché non vai a casa?

La giustificazione di Marco non si è fatta attendere:

Come mai rimango? Me l’ha chiesto Paolo con le lacrime e quindi resto.