Nathaly Caldonazzo rischia la squalifica? A quanto pare, l’ex starlette del Bagaglino, finita la diretta di lunedì sera del Grande Fratello Vip avrebbe detto una frase gravissima presumibilmente nei confronti di Jessica Selassiè che ha raccontato l’accaduto in Casa più volte.

Nathaly e quella frase da squalifica al GF Vip: scoppia il caso nella Casa

Jessica, confrontandosi con il resto dei vipponi, ha raccontato l’accaduto più volte in queste ore e, ogni volta che viene trattato l’argomento, la regia del GF Vip prontamente censura, a testimonianza che la cosa uscita fuori dalla bocca di Nathaly sarebbe molto grave.

Cosa avrà detto la Caldonazzo? Non possiamo saperlo ma, tramite i video che girano in rete, la reazione degli altri abitanti della Casa non è delle migliori. Jessica, parlando con Miriana, ha affermato:

Non me ne frega proprio niente di lei, non mi fa più piacere… sapendo poi questa roba qui che è schifosa, proprio ti dico ciao. Spero che te ne vai da questa porta rossa con tanto di cuore te lo dico. A me viene da piangere quando parlare di questa frase ragazzi. Io ho vissuto una vita, mio padre nel partito radicale e potete immaginare. Mi viene voglia di chiederle perché lo ha detto, ma si rende conto? Ha detto una cosa gravissima.

E Sophie ha aggiunto:

Per me viene squalificata!

