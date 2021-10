E’ stata una Selvaggia Lucarelli pungente ed al tempo stesso “materna”, quella che abbiamo visto ieri sera, in giuria a Ballando con le Stelle, dopo l’esibizione di Morgan e Alessandra Tripoli. La coppia si è cimentata in un charleson sulle note di Up Town Funk ed ha sorpreso tutti, a partire proprio dalla giuria. Nulla da eccepire alla professionista. La vera sorpresa, infatti, è stata proprio Marco Castoldi, perfettamente calatosi nel ruolo di allievo di ballo provetto.

Selvaggia Lucarelli, frecciatina e consiglio a Morgan

L’impegno di Morgan è stato notato anche da Selvaggia Lucarelli, con la quale il cantante ebbe in passato un flirt. Ed alla luce del gossip che fu, la giornalista non poteva non lanciare una frecciatina tutto sommato bonaria, prendendo la parola è commentando subito i giudizi dei suoi colleghi precedentemente rivolti al concorrente in pista:

Non sapete cosa rischiate nell’innaffiare l’ego di questo uomo…

Morgan non ha perso il sorriso, ed anzi ironicamente ha atteso la successiva frecciatina “cattiva” della Lucarelli che ha prontamente ribattuto:

Io cattiva? Sto ancora aspettando che mi richiami da 10 anni!

Poi, facendosi più seria, la giurata si è rivolta a Morgan spiegando che per lui l’opportunità che gli è stata offerta da Milly Carlucci potrebbe trasformarsi in una sorta di “green pass” nel mondo dello spettacolo, commentando con fare materno:

Ricordati di arrivare alla fine di questo programma con questo atteggiamento positivo, è un’ottima opportunità!

