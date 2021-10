Chi è Alvise Rigo? Concorrente Ballando con le Stelle: ha vissuto con un ex del GF Vip, le curiosità

Alvise Rigo è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021 pronto a scendere in pista nel talent ballerino di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Un nome poco noto al grande pubblico ma pronto a farsi conoscere dopo un passato da rugbista di Serie A. Alvise è anche un modello molto richiesto ma sul suo conto c’è ancora molto da scoprire.

Alvise Rigo a Ballando con le Stelle 2021: chi è

Alvise Rigo ha deciso di dire addio al mondo del rugby nella stagione 2019-2020 lasciando la maglia del Valsugana Rugby. Prima ancora ha avuto una carriera nella Serie A del rugby italiano. Nato a Venezia, classe 1992, dopo aver conseguito il diploma si è trasferito a Padova dove ha proseguito gli studi di mediazione linguistica portando avanti la passione per lo sport.

Dopo aver lasciato il rugby Alvise si è trasferito a Milano dove ha iniziato la carriera di indossatore, modello e bartrender. Nella vita ha anche fatto l’addetto alla personal security di alcuni Vip come Kendall Jenner ed Antonella Clerici.

Per lui inizia adesso una nuova avventura come concorrente di Ballando con le Stelle, affiancato dalla ballerina professionista Tove Villfor.

Al momento Alvise Rigo si dichiara single e pronto a far impazzire il pubblico di Rai1. Nel 2019 pare abbia avuto un flirt con Eleonora Berlusconi, come riportò La Nuova Venezia ma ad oggi pare non stiano insieme.

Quella a Ballando con le Stelle non sarà per lui la prima apparizione televisiva in quanto nel 2020 ha indossato i panni di valletto accanto ad Antonella Clerici durante il Festival di Sanremo. Oggi fa il personal trainer e Guest e Product Expert presso QVC.

Tra le altre curiosità segnaliamo che in passato è stato il coinquilino dell’ex volto di Uomini e Donne e del GF Vip, Andrea Zelletta.