Nel corso della sua permanenza nella Casa del GF Vip, Andrea Maestrelli ha spesso parlato della sua famiglia. Non solo del padre, morto prematuramente all’età di 48 anni, ma anche di mamma Monia Materazzi e del fratello minore Alessio.

Andrea Maestrelli è il nipote del famoso allenatore della Lazio Tommaso Maestrelli campione d’Italia nella stagione 1973-1974. Una famiglia di campioni, dal momento che Andrea è anche il nipote dalla parte della madre di Marco Materazzi. Suo zio è stato campione del mondo con l’Italia 2006.

La mamma Monia Materazzi è figlia di Giuseppe Materazzi, ex allenatore biancoceleste, e sorella del calciatore campione del mondo Marco Materazzi. La donna ha dovuto affrontare molto presto la perdita del marito, quando i suoi due figli, Andrea ed Alessio, erano ancora piccoli. All’epoca avevano rispettivamente 13 ed 8 anni.

A raccontarlo è stato lo stesso Vippone che ha parlato di papà Maurizio, il quale si è spento a causa di un cancro all’età di 48 anni:

Mio fratello aveva 8 anni. Lui non capiva la situazione. Mia mamma stava lì ed io non potevo mettermi a piangere con mia mamma per una perdita quando già lei stava male. Io ero così a 13 anni, ma sono dovuto diventare così da un giorno all’altro.

Parlando del fratello Alessio, Andrea ha aggiunto:

Mio fratello oggi ha 19 anni ma non si ricorda niente di lui. Io la voce non me la ricordo più. Ho mio zio che era il gemello, identico. Adesso ce la faccio a vederlo ma per tanto tempo è stato un forte. Ho avuto la fortuna però di vedere come mio papà sarebbe cresciuto e invecchiato.