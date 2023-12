Romina Giamminelli, moglie di Marco Maddaloni, ha preso le difese del marito dopo il caso “burattinaio” del Grande Fratello e le accuse dei social (qui vi abbiamo spiegato le ultimissime).

Romina, come potete ascoltare nel video di apertura del nostro post, ha fatto delle precisazioni prendendo le difese del marito fortemente attaccato sui social:

Sto vedendo delle cose allucinanti. Sui social la gente è cattiva, maligna dentro. Non so cosa hanno passato nella loro vita per essere così cattivi. Perché non avete neppure idea del termine “bullismo” oppure “branco”.

Ma sapete cosa vuol dire? Lo avete mai vissuto sulla vostra pelle? Io l’ho vissuto per via del colore della mia pelle. So io quanto ho sofferto e quanto ho affrontato la situazione.

Ad oggi sono molto più forte e vi devo anche ringraziare perché mi ha fortificato tantissimo.

Per via di un reality leggo i commenti sul bullismo ed è veramente esagerato. Anche perché voi volete difendere la vostra prediletta, ma lei non è che si stia comportando così bene.