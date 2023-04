Moglie e figli Marco Predolin, Isola dei Famosi 2023: la vita privata

Marco Predolin è un nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi 2023. Volto simbolo di Mediaset degli anni Ottanta, il programma che lo ricorda è certamente Il gioco delle coppie. La sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi accende inevitabilmente i riflettori sulla sua vita privata: chi sono i figli? Ha una moglie? Ecco cosa si sa del nuovo naufrago dell’Isola.

Marco Predolin, la vita privata: moglie e figli

Stando alle informazioni che apprendiamo in rete, Marco Predolin si è sposato da giovane ma il nome della prima moglie non fu mai reso noto. Da questa unione venne alla luce il primo figlio del noto conduttore, Alan Predolin. Attualmente il primogenito vive in California ed è il fondatore di una società sportiva dedicata alle arti marziali.

Il primo matrimonio di Predolin culminò però in un divorzio; successivamente il conduttore è stato legato ad un’altra donna e da questa storia sono nate altre due figlie, Gilda e Bianca.

Di recente Marco Predolin ha aperto un ristorante dove ha conosciuto una donna di nome Laura Fini. Tra i due ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato nel 2019 ad unirli in matrimonio a Sestri Levante.