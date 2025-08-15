Mirko cancella il tatuaggio con Perla e scatena una bufera (FOTO)

Mirko cancella il tatuaggio con Perla e fa arrabbiare i fan.

Mirko e Perla: fine definitiva e lui volta pagina con Silvia

La storia tra Mirko e Perla, che ha fatto sognare i fan di Temptation Island e del Grande Fratello, è ormai arrivata al capolinea. Dopo un primo tentativo di riconciliazione una volta usciti dalla Casa, i due ex protagonisti dei reality hanno scelto di prendere strade diverse, segnando così la fine di un capitolo molto seguito dal pubblico.

Mirko ha voltato pagina accanto a Silvia Ghio, con cui sembra aver intrapreso una nuova relazione. Perla, invece, si sta concentrando sul lavoro e ha stretto un bel legame di amicizia con Greta Rossetti, ex di Mirko e anche lei figura nota al pubblico televisivo.

Mirko rimuove il tatuaggio dedicato a Perla

Secondo quanto riportato da Deianara Marzano, Mirko avrebbe deciso di rimuovere il tatuaggio condiviso con Perla. Si trattava della scritta Mas Fuerte, simbolo di un amore che ha fatto molto parlare di sé. Il gesto non è passato inosservato: in un recente video è stato evidente che il tatuaggio è stato eliminato.

Curiosamente, pare che questa rimozione sia avvenuta prima ancora di quella del tatuaggio legato a Greta Rossetti, conosciuta proprio durante l’esperienza a Temptation Island e con la quale ha avuto una breve relazione.

I fan dei Perletti non ci stanno

La decisione di Mirko ha generato non poche reazioni online. I fan della coppia, noti sui social come “Perletti”, non hanno nascosto la loro delusione e, ancora una volta, hanno preso di mira l’ex gieffino. Da quando è finita la sua storia con Perla, infatti, Mirko è spesso al centro di polemiche, soprattutto per la sua nuova relazione con Silvia Ghio, che alcuni non vedono di buon occhio.

Nonostante i numerosi attacchi, Mirko continua per la sua strada, mentre Perla sembra concentrata sulla sua crescita personale e professionale. Una storia d’amore che ha appassionato tanti si chiude definitivamente, lasciando spazio a nuove esperienze per entrambi.