Perla Vatiero insieme ad un protagonista di Temptation Island 2025 (FOTO)

Eccolo il multiverso estivo: Perla Vatiero insieme ad un fidanzato di Temptation Island 2025.

Perla Vatiero beccata con Rosario Guglielmi: solo amici o c’è qualcosa di più?

Perla Vatiero è tornata al centro del gossip nelle ultime ore. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello e la precedente esperienza a Temptation Island, l’ex concorrente è stata paparazzata in compagnia di un volto fresco fresco della nuova edizione del reality delle tentazioni: Rosario Guglielmi.

Rosario, ricordiamo, è il ragazzo milanese che ha partecipato a Temptation Island 2025 con l’ormai ex fidanzata Lucia Ilardo. I due si sono lasciati alla fine del programma (anche se alcuni giorni fa sono stati beccati insieme, qui per i video).

La paparazzata

A diffondere la foto che ha scatenato i sospetti è stata la blogger Claudia Mariani, molto seguita su TikTok e nota per intercettare movimenti interessanti nel mondo dei personaggi televisivi. L’immagine, che ritrae Perla e Rosario insieme in atteggiamenti amichevoli ma complici, ha immediatamente fatto il giro dei social.

Non è chiaro al momento se si tratti solo di un’amicizia o se ci sia dell’altro, ma gli utenti sembrano già tifare per questa coppia inedita. In molti hanno commentato che, almeno esteticamente, sembrano stare molto bene insieme.

Ma non è finita qui. Pochi giorni fa, era stata proprio Perla ad attirare l'attenzione per un altro flirt "sospetto", questa volta con Cady Gueye.