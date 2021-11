Nottata particolarmente croccante nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la nomination di Miriana a Katia, proprio la Ricciarelli ha perso la testa e l’ex di Non è la Rai è stata attaccata pure da Soleil Sorge e Alex Belli al termine della puntata.

Miriana “cade dal pero” e manda fuori di testa Katia e Soleil dopo le nomination

E se Miriana Trevisan è convinta che Soleil Sorge faccia il suo nome in zona nomination praticamente sempre, proprio l’italo americana l’ha sbugiardata riportandola alla realtà: “Ma se ti ho nominata solo una volta!”.

Soleil ha aggiunto:

Tu o sei una bugiarda patologica o parli e non dai ascolto nemmeno a te stessa… sei stata capace di guardare me e dirmi che ti nomino sempre. Ma chi ti ha mai nominato? L’ho fatto solo una volta! Ti ho detto che sei nella lista grigia e te l’ho spiegato… che puoi entrare nella black oppure nella white. Cadi sempre dal pero, non ci credo più! Vai totalmente in contrasto… lecchi il cul* a Katia e poi la nomini! Ah, è un nostro gioco? Lei è una santarellina… ho fatto male io a credere a te. Mi hai sconvolta questa sera… non ti facciamo parlare? Parli anche troppo, fidati!

Alex Belli è stato sicuramente più diplomatico nei confronti dell’amica:

Hai attivato una roba pesantissima, fidati! Io ti proteggo… chi dovevi votare? Non lo so ma va in contrasto con quello che vivi.

Katia Ricciarelli, invece, in piena modalità “on fire” non è stata affatto clemente:

Quella Santa Maria Goretti… da oggi la ignoro del tutto perché non ha fatto una bella figura! Aveva ragione Nicola Pisu, sei una grande bugiarda, una traditrice ed io ti ho votato per quello che hai fatto a Nicola… bugiarda, basta leccarmi il cul*, ha fregato tutti stronz*! Le tiro una scarpa in testa… la prenderei a sberle!

Katia, dal mio punto di vista, è stata eccessiva, aggressiva e fuori luogo ma è inutile amici, personalmente Miriana Trevisan non mi convincerà mai. C’è sempre qualche lato “oscuro” che esce nel tentativo di voler restare sotto il tappeto, come la polvere.