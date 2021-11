Mirko Gancitano, migliore amico di Alex Belli, ospite di Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5, ha fatto una rivelazione su Delia Duran, moglie dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, che coinvolge anche Soleil Sorge.

“Ha cambiato idea su Alex e Soleil e pensa ci sia un’amicizia tra loro… assolutamente sì!”, ha svelato il fidanzato di Guenda Goria ospite di Carmelita.

Piccolo Off Topic: ma quanto è belloccio Mirko?

Era quasi passato che lei volesse venire. Non può nemmeno venire. Ha la casa, la mamma, lo studio. Una marea di robe. Non gliene frega niente. Delia scherzava, rideva. Non vuole venire qui davvero. E’ per questo che non deve venire.

Lasciami fare il mio percorso qui, libero e spensierato. Il nostro rapporto non è in discussione. Punto. Lei ha avuto paura di questa roba qua ed è andata in confusione. Lasciami qui, lasciami finire il mio viaggio. Tanto ne abbiamo altri da fare insieme. Non venire. Io non la voglio, non la voglio vedere qua. Non voglio esporre ulteriormente il mio amore e la mia vita privata qua dentro, è chiaro?