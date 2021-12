E se molti in rete pensano che Miriana Trevisan sia “ossessionata” dalle dinamiche di Soleil Sorge dopo l’uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip, dovranno fare un passo indietro. A quanto pare, infatti, sarebbe il confessionale a fare delle continue e martellanti domande sulla faccenda.

“Mi sto esponendo e il mio punto di vista è completamente diverso. Quindi me ne sto prendendo la responsabilità”, ha affermato Miriana Trevisan parlando delle ultime dinamiche.

A questo punto Manila Nazzaro ha domandato: “Ma ti chiamano ancora?”. E la ex ragazza di Non è la Rai ha aggiunto: “Eh certo, di continuo”. La discussione è stata purtroppo censurata proprio dalla regia del GF Vip ma sul web, gli amici di Twitter, hanno le idee precise:

Non avete capito che il GF prevede questo, le ‘voci’ chiamano in confessionale e gestiscono le dinamiche, sta al concorrente migliore, non necessariamente il vincitore, andare oltre e non farsi manovrare. Se Miriana parla h24 di Soleil è ovvio che le facciano domande su di lei.