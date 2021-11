Miriana Trevisan, eliminata nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, una volta in studio ha aperto il biglietto di ritorno ed è potuta rientrare in gioco per la felicità degli amici ancora in Casa.

Miriana Trevisan eliminata dal Grande Fratello Vip rientra nella Casa

In nomination con Miriana c’erano anche Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni salvati dal televoto. Prima del verdetto la showgirl ha avuto anche la possibilità di incontrare mamma Maria:

Due mesi per me sono stati come due anni, il tuo bambino ti bacia, ha detto baciala tanto quanto la amo. Tante persone ti amano, tante fuori, mi fermano, ti amano e ti sostengono. Ti voglio bene Miry con tutto il mio cuore, tutta la mia anima, tutta me stessa.

Dopo l’eliminazione Miriana è rientra mentre gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip erano “freezati”.

COLPO DI SCENA MIRIANA RIENTRA IN CASA STO URLANDO #GFVIP pic.twitter.com/ldzk0KMPsW — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 20, 2021